МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости более слаженной работы на всех уровнях – по развитию промышленности. Россия остается открытой для инвесторов, заявил Мишустин

"Это потребует еще более слаженной работы на всех уровнях. В том числе – по развитию промышленности. Выходу на перспективные рынки и ускорению формирования новой инфраструктуры и логистики", — сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".

Мишустин призвал усилить акцент на средне- и долгосрочных вопросах, прежде всего – в рамках тех национальных целей, которые установил глава государства.