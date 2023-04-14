МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в марте увеличился на 0,4% к февралю, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Fox News: США нарушили закон, развязав войну с Россией

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 0,2%.

Кроме того, загрузка промышленных мощностей выросла до 79,8% по сравнению с пересмотренным показателем февраля в 79,6%. Таким образом, загрузка в феврале оказалась на 0,1 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 79%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.