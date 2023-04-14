С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — ПРАЙМ. Концерн ВКО "Алмаз – Антей" рассматривает возможность производства тягачей на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, их выпуск может стартовать в 2024 году, сообщил РИА Новости замгендиректора концерна, гендиректор АО "Обуховский завод" Михаил Подвязников. Завод Toyota в Петербурге перешел в собственность ФГУП "НАМИ"

"Брянский автомобильный завод тоже входит в состав концерна и управляется Обуховским заводом. Мы представляли Денису Валентиновичу Мантурову грузовой автомобиль… У нас есть предварительное понимание, что нам нужно делать минимум 2 тысячи автомобилей в год. Тут проще, они привязаны к Брянскому автомобильному заводу, и могут пройти сертификацию в течение года. И в принципе мы можем на площадке Toyota, потому что она более современная, собирать такие машины. Мы как раз, идя по такому сценарию, дадим рабочие места и загрузим производство, которое сейчас есть на Toyota", — сказал он.

"Если у нас все получится сейчас, то мы рассчитываем, что мы к середине 2024 года проведем сертификацию тягача и начнем его выпускать", — добавил Подвязников.

Брянский автомобильный завод является ведущим производителем специальных колесных шасси и тягачей высокой проходимости, производит унифицированные узлы и агрегаты, которые применяются в нефтегазовом секторе, в строительстве, для сложных транспортных операций, для пожарной, спасательной, аэродромной техники.

Кроме того, Подвязников заявил, что переговоры по запуску производства электромобилей Е-Neva на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге близки к завершению.

"Переговоры идут достаточно активно с Минпромторгом, с НАМИ, которое сегодня владеет заводом. Если вице-премьер обозначил, что такое возможно, мы ищем те варианты, которые бы были для нас приемлемы, для концерна и Обуховского завода, и которые были бы приемлемы и для Минпромторга и НАМИ. Я думаю, что такие варианты близки к согласованию. Я не могу сказать, что это будет завтра. Но активно работают рабочие группы с двух сторон. И мы разные вопросы прорабатываем, потому что это большой завод, это достаточно большие инвестиции", — рассказал он, отвечая на вопрос о ходе переговоров по выпуску E-Neva на бывшем заводе Toyota.

Подвязников отметил, что серийный запуск производства электромобилей Е-Neva планируется в 2026 году. "Мы рассчитываем в 2026 году выйти на серийный выпуск машин и довести до 55-60 тысяч автомобилей в год… У нас своя машина, свой дизайн, свои патенты", — сказал он.

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 12 апреля сообщал, что прорабатывается вопрос с концерном "Алмаз-Антей" по производству электромобилей Е-Neva на бывшем заводе Toyota в Петербурге.

В конце марта Минпромторг РФ объявил, что автозавод Toyota в Петербурге перешел в собственность ФГУП "НАМИ" (подведомственному министерству), соглашение в том числе подразумевает полную передачу прав на оборудование. Тогда в министерстве отмечали, что уже прорабатывают возможность скорейшего возобновления производства на площадке.