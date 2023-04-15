МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Российские разработчики модернизировали беспилотный гражданский стратосферный самолет сопровождения "Спутник-Сириус", разработка выйдет на рынок осенью 2023 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). Программу по легализации полетов дронов могут сформировать уже в этом году

"Российские разработчики модернизировали беспилотный гражданский стратосферный самолет сопровождения "Спутник-Сириус", способный находиться в воздухе несколько дней, и приступили к летным испытаниям аппарата. Аппарат разработан компанией-участником рынка НТИ Аэронет — "Авиационно-космические разработки "Бегак"… Разработка выйдет на рынок осенью 2023 года", — говорится в сообщении.

Беспилотное воздушное судно-спутник может многодневно находиться в воздухе и служить ретранслятором радиосигналов, проводить дистанционное зондирование Земли, обследовать трубопроводы, сопровождать суда в полярных широтах и осуществлять ледовую разведку. Аппарат на 90% состоит из российских комплектующих. Максимальный взлетный вес с полезной нагрузкой составляет 140 килограмм, скорость полета на высоте 6 тысяч метров — 250 километров в час. Размах крыла — порядка 9 метров, длина аппарата — около 2 метров.

В пресс-службе отметили, что "Сириус" начали разрабатывать в 2018 году. В том же году прототип успешно совершил свой первый испытательный полет. С 2023 года разработчики приступили к модернизации беспилотника. Эта модель может летать на высотах до 15 тысяч метров до нескольких суток за счет гибридной силовой установки. СМИ: для управления дронами могут задействовать сотовые сети

"У аппарата сложная аэродинамическая компоновка. В связи с тем, что эффективность работы рулей управления нас не устроила, аппарат на взлёте и при посадке в определенных условиях терял стабильность в управлении, изменениям подверглись рулевые поверхности, подбор и угол установки профилей, аэродинамических стабилизаторов для устойчивости полётов. Это управление изменило аппарат так, что он стал более эффективно управляться на малых скоростях и на критических углах атаки", — сказал генконструктор аппарата, гендиректор "Авиационно-космические разработки "Бегак" Александр Бегак.

Он отметил, что эффективность изменений в конфигурации аппарата была подтверждена лётно-техническими испытаниями: аппарат теперь может управляться на сверхмалых скоростях при взлёте и посадке, уменьшилось лобовое сопротивление. "Такой аппарат сегодня крайне востребован для мониторинга, в том числе в арктической зоне. Мы использовали новые технологические решения при модернизации аппарата: новая электроника, навигация, специальная оптика для аэрофотосъемки и другое высокоточное оборудование", — добавил Бегак.