МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ продолжит вырабатывать системные решения, чтобы помочь предприятиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство расширило список детских товаров, облагаемых пониженным НДС

"Правительство продолжит вырабатывать системные решения, чтобы помочь отечественным предприятиям наладить выпуск необходимых компонентов", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что уже действует целый ряд эффективных инструментов, среди которых и промышленная ипотека, и льготный лизинг.

Кроме того, Мишустин добавил, что правительствообъединит в специальном реестре конкретные проекты, которые способствуют структурной адаптации экономики и устраняют низкий уровень локализации, критическую зависимость от поставщиков и покупателей из недружественных государств. Перечень таких видов производств и услуг утвержден правительством, в него включены медпрепараты, оборудование, беспилотная авиа- и автотехника, разработка и тестирование программного обеспечения.

"Такие проекты смогут рассчитывать на особый подход банков при одобрении кредитов, пониженную ставку по ним и более активное участие в этом наших институтов развития. Это обеспечит до 10 триллионов рублей дополнительного финансирования для расширения перспективных отраслей, позволит заместить поставки дефицитных материалов, комплектующих, оборудования, переориентировать нашу транспортно-логистическую сеть потоки и производить конкурентоспособную продукцию, в первую очередь на наших отечественных предприятиях", — подчеркнул Мишустин.