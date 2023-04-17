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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230417/840393830.html
В Индии обнаружили редчайший алмаз-матрешку
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Индийская алмазодобывающая компания VD Global обнаружила в Гуджарате алмаз, внутри которого находится еще один алмаз, передает местный телеканал Wion. "Компания VD Global в городе... ПРАЙМ, 17.04.2023
экономика, промышленность, новости, индия, алмазы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Индийская алмазодобывающая компания VD Global обнаружила в Гуджарате алмаз, внутри которого находится еще один алмаз, передает местный телеканал Wion.
"Компания VD Global в городе Сурат в индийском штате Гуджарат обнаружила "алмаз внутри алмаза", редчайшую среди всех находку", — сказано в сообщении.
По словам представителей пресс-службы компании, алмаз-матрешка, найденный в октябре прошлого года, назвали "Бьющееся сердце". Вес камня составил 0,329 карат.
Ранее алмаз-матрешку находила компания "Алроса" в 2019 году на Нюрбинском ГОКе.