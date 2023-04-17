МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Индийская алмазодобывающая компания VD Global обнаружила в Гуджарате алмаз, внутри которого находится еще один алмаз, передает местный телеканал Wion. СМИ: G7 может ввести санкции в отношении крупных алмазов из России

"Компания VD Global в городе Сурат в индийском штате Гуджарат обнаружила "алмаз внутри алмаза", редчайшую среди всех находку", — сказано в сообщении.

По словам представителей пресс-службы компании, алмаз-матрешка, найденный в октябре прошлого года, назвали "Бьющееся сердце". Вес камня составил 0,329 карат.

Ранее алмаз-матрешку находила компания "Алроса" в 2019 году на Нюрбинском ГОКе.