МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Компания "Транспорт будущего", разработчик беспилотных авиационных систем гражданского назначения, приступает к строительству в Самарской области первого российского завода для серийного выпуска грузовых дронов, сумма инвестиций в течение ближайших трех лет предварительно превысит 6 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в компании. Программу по легализации полетов дронов могут сформировать уже в этом году

"Компания завершила сделку по приобретению активов в ОЭЗ "Тольятти" и приступает к строительству завода по производству беспилотных авиационных систем (БАС — ред.). Под реализацию проекта – первое отечественное серийное производство БАС – приобретена площадка более 40 тысяч квадратных метров", — сообщили в компании.

Планируется серийное производство семи модификаций БАС, а также проведение летных испытаний в рамках экспериментального правового режима. К работам на объекте планируется приступить в апреле, в 2024 году — выйти на производительность более 3 тысячи БАС ежегодно. Также в Тольятти будут производить все ключевые структурные элементы БАС — например, винты, двигатели, детали корпуса и так далее.

"В разработки текущих моделей "Транспорта будущего" и строительство инфраструктуры проекта уже вложено более 3 миллиардов рублей. Сумма инвестиций непосредственно в самарское производство в течение ближайших трех лет предварительно превысит 6 миллиарда рублей", — сообщили в компании.

ООО "Транспорт будущего" – частная инновационная компания. На данный момент ее модельный ряд представлен двумя модификациями: аэротакси и большой грузовой БАС взлетной массой до 700 килограммов. Первые анонсы проекта аэротакси датировались декабрем 2021 года. Генеральный директор "Транспорта будущего", Юрий Козаренко, также является гендиректором инновационного центра "Бирюч" группы компаний "Эфко".

По словам источника на рынке, присутствие нетипичных для пищевой компании проектов в инновационном портфеле "Бирюч" связано с тем, что несколько лет назад акционеры "Эфко" задумались о том, какие проекты могут стать "второй ногой компании" в ситуации, когда традиционные бизнес-модели в пищевой промышленности из-за технологий начнут кардинально меняться. Поэтому, например, в компании стали заниматься "некомплементарными инновационными направлениями" — зеленой энергетикой и беспилотными авиационными системами.