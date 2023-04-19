МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Минприроды России намерено в 2023 — 2024 годах выдать лицензии на семь месторождений литиевых руд с другимиценными видами сырья, сообщило РИА Новости ведомство. В Боливии предложили создать аналог ОПЕК для лития

Министерство отметило, что в 2023-2024 годах выдаст лицензии на семь месторождений в Мурманской и Иркутской областях, Забайкальском крае, Республиках Тыва и Бурятия, содержащих литиевые руды, а также иные стратегические дефицитные виды минерального сырья, такие как ниобий, бериллий и тантал.

В ведомстве подчеркнули, что Россия обладает одной из крупнейших сырьевых баз лития в мире и входит пятерку лидеров по запасам сырья.

"Запасы российского лития, учтенные в рудах 14 месторождений, составляют 3,5 миллиона оксида лития. Причем ряд месторождений не уступают объектам мирового класса, например, такие как недавно лицензированные Колмозерское и Полмостундровское в Мурманской области", — пояснили в Минприроды.

При этом, считают в министерстве, перспективными источниками лития могут стать подтоварные воды нефтегазовых месторождений — сейчас разрабатываются технологии извлечения лития и других попутных компонентов из пластовых рассолов Ковыктинского, Ярактинского и других таких месторождений.

Литиевое сырье лицензируемых месторождений должно обеспечивать производство в России высокотехнологичной продукции, прежде всего ориентируясь на проекты возобновляемой энергетики и электротранспорта. Подобные национальные проекты реализуются сегодня, например, "Росатомом", рассказали также в министерстве. "В связи со значительным ростом цен и спроса на литий на мировом рынке последнее время российские сырьевые литиевые проекты могут иметь интересную инвестиционную картину", — считают в ведомстве.

Минприроды добавило, что уже реализовало дополнительные меры поддержки инвесторов в литиевые проекты. В частности, для них снижен налог в десять раз на десять лет и стартовый платеж аукционов на месторождения. Установлен приоритет при лицензировании, также созданы специальные условия, ориентированные на глубокую переработку. Наконец, максимально расширены возможности для проектов извлечения лития из попутных вод месторождений нефти и газа.