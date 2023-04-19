МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Возгорание произошло на шахте "Распадская" в Кемеровской области, более 180 работников эвакуировали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Шахта "Листвяжная" возобновит горные работы

Собеседник агентства отметил, что с шахты "Распадская" эвакуировали 181 горнорабочего, все они находятся на связи. Причины возгорания выясняются, добавил он.

Позднее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщал, что возглавил оперативный штаб для координации действий по ликвидации чрезвычайной ситуации на шахте. Он добавил, что информация о точном количестве работников "Распадской" уточняется.

В администрации Междуреченска заявили РИА Новости, что по предварительным данным пострадавших нет.

"Известно, что в шахте на момент ЧС находились 275 человек. На данный момент вывели на поверхность 35 горняков", — подчеркнули там.