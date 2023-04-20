Мишустин: стройкомплекс должен укреплять технологическую независимость в условиях санкций
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Отечественный строительный комплекс должен укреплять свою технологическую независимость и наращивать производство стройматериалов в условиях санкций, он обладает заделами для устойчивого развития, заявил в ходе в видеообращении к участникам совместного заседания коллегии министерства строительства и ЖКХ РФ и президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ премьер министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер отметил, что также следует добиться, чтобы новые регионы по ключевым показателям вышли на общероссийский уровень.
"Перед отраслью стоят и новые вызовы. В условиях внешних ограничений надо укреплять технологическую независимость, нарастить отечественное производство стройматериалов, внедрять собственные передовые разработки. Одной из значимых задач остается восстановление мирной жизни в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях. Особое внимание здесь уделяется подготовке программы их социально-экономического развития. Необходимо, чтобы новые регионы вышли на общероссийские показатели – по состоянию инфраструктуры, уровню предоставления социальных услуг, по многим другим параметрам качества жизни", — сказал Мишустин.
Глава правительства РФ напомнил, что в ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин указал на необходимость обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие строительного сектора.
"Необходимые заделы для этого есть. В прошлом году был увеличен градостроительный потенциал, выданы разрешения на возведение 50 миллионов квадратных метров жилья, что практически на четверть больше предыдущего показателя", — сказал он.
По словам Мишустина, что в 2022 году несмотря на санкционное давление отрасль добилась рекордных результатов — был достигнут самый высокий показатель ввода жилья за всю историю России, почти 103 миллиона квадратных метров. В новые квартиры из аварийных домов переехали около 200 тысяч человек, был проведен капремонт общего имущества в более чем 50 тысячах многоквартирных домов, где проживают 8 миллионов граждан, благоустроено свыше 11 тысяч дворовых и общественных территорий.
Он также поблагодарил каждого, кто вносит свой вклад в строительство и благоустройство. "Важно сохранять набранный темп, реализовывать востребованные людьми проекты", — подчеркнул премьер.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230420/840423754.html