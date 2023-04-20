МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Отечественный строительный комплекс должен укреплять свою технологическую независимость и наращивать производство стройматериалов в условиях санкций, он обладает заделами для устойчивого развития, заявил в ходе в видеообращении к участникам совместного заседания коллегии министерства строительства и ЖКХ РФ и президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ премьер министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин отметил активное развитие строительной отрасли в России

Премьер отметил, что также следует добиться, чтобы новые регионы по ключевым показателям вышли на общероссийский уровень.

"Перед отраслью стоят и новые вызовы. В условиях внешних ограничений надо укреплять технологическую независимость, нарастить отечественное производство стройматериалов, внедрять собственные передовые разработки. Одной из значимых задач остается восстановление мирной жизни в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях. Особое внимание здесь уделяется подготовке программы их социально-экономического развития. Необходимо, чтобы новые регионы вышли на общероссийские показатели – по состоянию инфраструктуры, уровню предоставления социальных услуг, по многим другим параметрам качества жизни", — сказал Мишустин.

Глава правительства РФ напомнил, что в ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин указал на необходимость обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие строительного сектора.

"Необходимые заделы для этого есть. В прошлом году был увеличен градостроительный потенциал, выданы разрешения на возведение 50 миллионов квадратных метров жилья, что практически на четверть больше предыдущего показателя", — сказал он. Левитин призвал строить в России гостиницы мирового класса

По словам Мишустина, что в 2022 году несмотря на санкционное давление отрасль добилась рекордных результатов — был достигнут самый высокий показатель ввода жилья за всю историю России, почти 103 миллиона квадратных метров. В новые квартиры из аварийных домов переехали около 200 тысяч человек, был проведен капремонт общего имущества в более чем 50 тысячах многоквартирных домов, где проживают 8 миллионов граждан, благоустроено свыше 11 тысяч дворовых и общественных территорий.

Он также поблагодарил каждого, кто вносит свой вклад в строительство и благоустройство. "Важно сохранять набранный темп, реализовывать востребованные людьми проекты", — подчеркнул премьер.