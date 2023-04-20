МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Строительная отрасль не имеет споров и разногласий с банками по вопросам ипотеки, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совместном заседании коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Мишустин отметил активное развитие строительной отрасли в России

"Отдельно бы хотелось отметить работу по ипотеке, у нас говорят, что мы спорим с банками. Мы не спорим с банками, сегодня мы с банками в одной команде, потому что банки связаны со строительной отраслью, как мы с ними", — пояснил он.

Хуснуллин отметил, что если банки прекратят финансировать ипотеку, то они потеряют мощный инструмент, вместе с тем идет поиск решений по нахождению баланса, который позволит не допускать потрясений на рынке ипотеки, но при этом достигать строительного развития.

"Пускай по ипотеке все идет не все так, как нам хочется, но мы все равно ищем решения", — сказал он.

Вице-премьер добавил, что в стране есть чем заняться в области "расбюрократизации" строительной отрасли. Хуснуллин назвал основной источник финансирования строительства жилья

"По разбюрократизации в строительстве есть ещё чем заниматься", — заявил он.

По его словам, несмотря на то, в стране существенно сокращен список административных процедур в строительной отрасли, при возведении сложных объектов остается по-прежнему около 750 справок и документов, которые нужно получить.

Кроме того, Хуснуллин сообщил, что в 2023 этом году есть все шансы перевыполнить планы по вводу жилья. Ранее в материалах Росстата сообщалось, что ввод жилья в России в 2022 году составил 102,7 миллиона квадратных метров, что на 11% выше показателей 2021 года.

Ранее вице-премьер отмечал, что преодоление годовым вводом жилья показателя 100 миллионов квадратных метров стало абсолютным рекордом в истории отечественного жилищного строительства.

Также он рассказал, что программа социально-экономического развития новых регионов рассчитана на три года и с перспективой до 2030 года, документ планируется утвердить в пятницу.

Накануне Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину, что данная программа согласована и готова. СМИ: в России могут увеличить лимит по семейной ипотеке в городах

"Я думаю, что в пятницу правительством она (программа — ред.) уже окончательно будет утверждена. Это стратегическое развитие новых регионов на три года, с перспективой до 2030 года", — сказал он.

Вице-премьер добавил, что все запланированные на 2022 год работы по восстановлению новых регионов были выполнены, а в некоторых случаях даже перевыполнены.

"Я хочу сказать: все, что было запланировано на прошлый год, мы в основном выполнили, а по ряду позиций — даже перевыполнили", — сказал он и отметил, что на эти цели был выделен "немаленький бюджет", за прошедший год удалось систематизировать всю работу по восстановлению новых регионов, он поблагодарил Минстрой за проделанную работу.