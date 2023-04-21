Горнодобывающие компании предупредили о возможном дефиците меди в ближайшие десять лет
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Мировой спрос на медь в ближайшие десять лет будет превышать предложение, что может подорвать выполнение климатических целей. Для улучшения ситуации необходимо построить десятки рудников. Об этом заявили топ-менеджеры горнодобывающих компаний и аналитики в ходе ключевой отраслевой конференции, которая прошла на этой неделе.
"Если у нас будет недостаточно меди, тогда энергетический переход может быть поставлен под угрозу", — заявил Джереми Вейр, гендиректор Trafigura, на конференции World Copper Conference.
Хотя мировое предложение к 2035 году может вырасти на 26%, до 38,5 млн тонн в год, оно все равно будет на 1,7% отставать от спроса, даже при увеличении переработки меди, согласно данным International Copper Association.
"Мир не сможет выполнить цели Парижского соглашения без увеличения предложения меди и других металлов", — подчеркнул Джошуа Мейер из FLSmidth. Парижское соглашение предполагает сокращение вредных выбросов с целью удержания роста глобальной средней температуры воздуха "намного ниже" 2 градусов Цельсия.
Число выданных регуляторами одобрений на разработку новых месторождений медной руды упало до минимума за десять лет, согласно данным Goldman Sachs. Это плохая тенденция, поскольку на получение разрешения и постройку рудников часто уходит 10-20 лет. В Goldman Sachs ожидают, что цены на медь к 2025 году вырастут до 15 000 долларов за тонну на фоне увеличения спроса. Это на 67% выше текущего уровня.
Спрос в основном будет расти за счет сектора электромобилей. Для производства электромобилей требуется намного больше меди, чем для производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Однако в случае нехватки предложения производители электромобилей могут использовать меньше меди или перейти на алюминий, предупреждают аналитики.
Чарльз Джонсон, гендиректор отраслевой группы Aluminum Association, сообщил Reuters, что у алюминиевого сектора "появились огромные возможности для роста в текущих условиях".
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230421/840439640.html