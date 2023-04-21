МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Мировой спрос на медь в ближайшие десять лет будет превышать предложение, что может подорвать выполнение климатических целей. Для улучшения ситуации необходимо построить десятки рудников. Об этом заявили топ-менеджеры горнодобывающих компаний и аналитики в ходе ключевой отраслевой конференции, которая прошла на этой неделе. Стало известно, почему Apple будет сложно отказаться от российских металлов

"Если у нас будет недостаточно меди, тогда энергетический переход может быть поставлен под угрозу", — заявил Джереми Вейр, гендиректор Trafigura, на конференции World Copper Conference.

Хотя мировое предложение к 2035 году может вырасти на 26%, до 38,5 млн тонн в год, оно все равно будет на 1,7% отставать от спроса, даже при увеличении переработки меди, согласно данным International Copper Association.

"Мир не сможет выполнить цели Парижского соглашения без увеличения предложения меди и других металлов", — подчеркнул Джошуа Мейер из FLSmidth. Парижское соглашение предполагает сокращение вредных выбросов с целью удержания роста глобальной средней температуры воздуха "намного ниже" 2 градусов Цельсия.

Число выданных регуляторами одобрений на разработку новых месторождений медной руды упало до минимума за десять лет, согласно данным Goldman Sachs. Это плохая тенденция, поскольку на получение разрешения и постройку рудников часто уходит 10-20 лет. В Goldman Sachs ожидают, что цены на медь к 2025 году вырастут до 15 000 долларов за тонну на фоне увеличения спроса. Это на 67% выше текущего уровня. Золото дешевеет после выхода данных по рынку труда в США

Спрос в основном будет расти за счет сектора электромобилей. Для производства электромобилей требуется намного больше меди, чем для производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Однако в случае нехватки предложения производители электромобилей могут использовать меньше меди или перейти на алюминий, предупреждают аналитики.

Чарльз Джонсон, гендиректор отраслевой группы Aluminum Association, сообщил Reuters, что у алюминиевого сектора "появились огромные возможности для роста в текущих условиях".