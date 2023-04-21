МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обратном акцизе для производителей синтетического каучука, следует из базы данных нижней палаты парламента. Глава "Сибура" оценил возможности Евросоюза заместить российский каучук

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях установления особого порядка обложения акцизом российских производителей синтетического каучука и уточнения положений о производственных мощностях налогоплательщиков акцизов на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ).

Документ предусматривает предоставление с 1 января 2024 года обратного акциза производителям синтетического каучука при заключении ими соглашения с Минэнерго России. Предельный срок действия соглашения составит 10 лет. При заключении такого соглашения компании будут брать на себя обязательство вернуть возмещенный ранее акциз, если оно будет расторгнуто или закончит свое действие.

Как поясняла ранее пресс-служба Минфина России, акциз будет зависеть от биржевых цен на натуральный каучук на сингапурском рынке, а также бутан и бутадиен на роттердамском рынке. Так как в России нет общепризнанных объективных рыночных котировок на синтетические каучуки и сырье для их производства, ценообразование на эти товары происходит в "привязке" к ценам экспортного паритета. Более половины производимых в России синтетических каучуков экспортируются.

При неблагоприятных биржевых ценах производители будут получать обратный акциз на синтетический каучук из бюджета. При хорошей биржевой конъюнктуре производители будут уплачивать акциз в пределах ранее возмещенного акциза с индексацией, что снизит расходы федерального бюджета на данную меру поддержки.

"С целью ограничения объема выпадающих доходов федерального бюджета была установлена предельная величина "обратного" акциза на уровне 9 150 рублей на тонну произведенного синтетического каучука. В обратной ситуации, в случае благоприятной биржевой конъюнктуры на указанные товары, налогоплательщик будет уплачивать акциз в пределах ранее возмещенных сумм, проиндексированных на значение 1,0033 за каждый месяц, что снизит негативное влияние на федеральный бюджет", — отмечается в пояснительной записке.

Законопроектом также уточняются формулировки положений для налогоплательщиков акцизов на этан и СУГ, в том числе в части необходимости их переработки на производственных мощностях, на которых непосредственно товары нефтехимии могут не производиться, но которые являются частью единого технологического процесса для производства продукции нефтехимии.