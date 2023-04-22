РОССИЯ, 22 апр — ПРАЙМ. Совет министров Белоруссии утвердил межправительственное белорусско-российское соглашение о единой промышленной политике, говорится в опубликованном на национальном правовом портале постановлении. США арестовали гражданина Белоруссии за обход антироссийских санкций

"Утвердить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о единой промышленной политике, подписанное в Москве 15 февраля 2023 года", — говорится в документе.

Министерство промышленности страны определено органом, координирующим реализацию положений соглашения.

Правительство также поручило министерству иностранных дел направить уведомление о выполнении Белоруссией внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.

В правительстве РФ ранее поясняли, что подписанное соглашение направлено на проведение единой промышленной политики в сфере развития промышленных производств Союзного государства и научно-технического сотрудничества, импортозамещения и ускорения процессов локализации производства на территории Союзного государства.

Белорусское госагентство Белта сообщало, что соглашение заключено на три года и в дальнейшем в случае отсутствия возражений сторон автоматически будет продлеваться на такие же периоды. Планируется, что единая промышленная политика будет реализовываться посредством расширения механизмов поддержки проектов в Союзном государстве, снижения барьеров, стимулирования развития новых видов конкурентоспособной продукции, создания условий для использования прогрессивных финансовых продуктов.