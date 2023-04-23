МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Кабмин РФ одобрил законопроект о налоговых льготах для производственных мощностей аммиака и/или водорода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщается на сайте правительства. Правительство одобрило финансирование важных инфраструктурных объектов

"Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 284 и 342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Также кабмин одобрил внесение в Налоговый кодекс изменений, которые предусматривают поддержку отечественных производителей каучука. Законопроект при этом уточняет применение обратного акциза в случае переработки сжиженного углеводородного газа и этана на производственных мощностях, необходимых для переработки их в товары, являющиеся продукцией нефтехимии.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на доклад Минфина РФ сообщала, что министерство планирует в 2023 году принятие поправок в Налоговый кодекс, предполагающих введение обратного акциза на синтетический каучук. Законопроект был внесен в правительство в феврале этого года. Уточнялось, что параметры акциза будут зависеть от биржевых цен на натуральный каучук на сингапурском рынке и на бутан и бутадиен (сырье для производства каучука) на роттердамском рынке.