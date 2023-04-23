ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 апр — ПРАЙМ. Российская промышленность более конкурентоспособна на мировом рынке из-за низких цен на газ в стране, сказал вице-премьер РФ Александр Новак. "Газпром" предложил начать либерализацию цен на газ, пишет "Коммерсант"

Цены на газ в России регулируются государством как для промышленности, так и для населения. По словам Новака, в переводе на валюту они составляют порядка 70-75 долларов за тысячу кубометров газа. Тогда как на мировых рынках, в частности в Европе, это 500 долларов за тысячу кубометров.

"Наши промышленные потребители имеют меньшие затраты, соответственно, имеют больше конкурентоспособность на мировых рынках по реализации своей продукции", — сказал Новак в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1".

Он напомнил, что в прошлом году цены в Европе доходили до 3800 долларов, а это "чуть ли ни в 50 раз выше, чем у нас в России".