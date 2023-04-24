МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Шесть московских промышленных компаний в рамках выездного экспортного форума "Иннопром" проведут переговоры с байерами из Саудовской Аравии, сообщается на портале мэра столицы. Путин и наследный принц Саудовской Аравии провели телефонные переговоры

"Шесть промышленных компаний Москвы станут участниками бизнес-миссии в Саудовской Аравии, которая пройдет в рамках выездного экспортного форума "Иннопром" в конце мая. Специалисты центра "Моспром" организуют 60 целевых встреч с крупнейшими зарубежными байерами и дистрибьюторами на Ближнем Востоке", — говорится на сайте.

Отмечается, что участниками бизнес-миссии будут разработчики современной продукции по обеспечению антитеррористической безопасности, изделий из кварцевого стекла, производитель 3D-принтеров, силовых и контрольных кабелей, высокопроизводительных процессорных ядер и аналогово-цифровых систем, а также производитель препаратов для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии.