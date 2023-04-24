МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Конфликт на Украине повысил спрос на оружие в Европе и Соединенных Штатах, однако предприятия оборонной сферы столкнулись с дефицитом кадром, пишет The Wall Street Journal. ЕС придумал, как переманить к себе друзей России, пишет Politico

"У некоторых специалистов есть сомнения по поводу работы на производителей оружия. К тому же оборонные компании пытаются конкурировать за работников в сфере,

которая и так уже давно не справляется с задачами по набору персонала", — говорится в статье.

По словам рекрута из оборонной промышленности, сотрудников для таких предприятий было всегда сложно набирать: для вакансий требуются сотрудники редких специализаций.

"Если на обычные рабочие места претендентов много, то кандидаты на более квалифицированные должности — "штучный товар", — объяснил управляющий директор Rheinmetall BAE Systems Land, совместного предприятия по производству танков и бронемашин Колин Макклин.

При этом, как отметил WSJ, в сфере наблюдается и кризис цепочки поставок для ОПК: помимо роста цен, производители сталкиваются и с нехваткой компонентов, что приводит к проблемам с заказами.