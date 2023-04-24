WSJ: производители оружия для Украины столкнулись с неожиданной проблемой
WSJ: оборонные предприятия в Европе и США столкнулись с нехваткой сотрудников
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Конфликт на Украине повысил спрос на оружие в Европе и Соединенных Штатах, однако предприятия оборонной сферы столкнулись с дефицитом кадром, пишет The Wall Street Journal.
"У некоторых специалистов есть сомнения по поводу работы на производителей оружия. К тому же оборонные компании пытаются конкурировать за работников в сфере, которая и так уже давно не справляется с задачами по набору персонала", — говорится в статье.
По словам рекрута из оборонной промышленности, сотрудников для таких предприятий было всегда сложно набирать: для вакансий требуются сотрудники редких специализаций.
"Если на обычные рабочие места претендентов много, то кандидаты на более квалифицированные должности — "штучный товар", — объяснил управляющий директор Rheinmetall BAE Systems Land, совместного предприятия по производству танков и бронемашин Колин Макклин.
При этом, как отметил WSJ, в сфере наблюдается и кризис цепочки поставок для ОПК: помимо роста цен, производители сталкиваются и с нехваткой компонентов, что приводит к проблемам с заказами.