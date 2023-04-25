МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Объемы экспорта удобрений "Фосагро" по итогам прошлого года в Индию увеличились более чем в пять раз, до 2,7 миллиона тонн, в остальную Азию — в два раза, до 0,4 миллиона, в Африку поставки увечились на четверть, до 0,5 миллиона тонн, сообщила пресс-служба компании. Россия готовит поставки еще двух партий заблокированных в Европе удобрений

"Объем поставок агрохимической продукции "Фосагро" в Индию в 2022 году увеличился более чем в пять раз и достиг 2,7 миллиона тонн. Объемы поставок в другие страны Азии увеличились более чем в два раза – до 0,4 миллиона тонн. "Фосагро" является крупнейшим российским экспортером удобрений в страны Африки — поставки на континент выросли на четверть, до 0,5 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "в нынешних условиях" компания смогла переориентировать свой экспорт в развивающиеся страны, адаптировавшись к новым реалиям. "Фосагро" выстояла, проявив небывалую гибкость и адаптивность: даже в этих условиях мы сумели нарастить наши поставки — прежде всего, на рынки развивающихся стран. Мы делали все, чтобы у фермеров на приоритетном российском рынке и по всему миру был доступ к нашим удобрениям", — цитирует пресс-служба слова председателя совета директоров компании Виктора Черепова.

Уточняется, что объемы продаж продукции "Фосагро" по итогам прошлого года выросли на 6,4%, составив 11 миллионов тонн. Это самый высокий показатель за всю историю компании. А рост производства агрохимической продукции за первый квартал составил 6,1%. В частности, рост производства азотных удобрений составил 7,3%, фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов — 5,8%, производство фторида алюминия — на 5%. При этом в марте компания планирована нарастить выпуск агрохимической продукции по итогам всего 2023 года на 1,8% — до 11,3 миллиона тонн.

С начала прошлого года в Череповце заработал модернизированный цех фтористого алюминия, что позволило организовать в стране производство фторида алюминия на 70% от существующей потребности, уточняет компания.

Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.