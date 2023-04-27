МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. ФРГ ведет переговоры об ограничении экспорта в КНР химических веществ, которые используются для производства полупроводников, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. В Германии зафиксировали максимальное с 2008 года снижение реальных зарплат

"Германия ведет переговоры об ограничении экспорта в Китай химических веществ, используемых для производства полупроводников", — говорится в сообщении агентства.

Как отмечают источники СМИ, это предложение является частью мер, которые правительство канцлера Германии Олафа Шольца обсуждает для перекрытия доступа Китая к товарам и услугам, необходимым для производства полупроводников.

По данным источников, подобный шаг ограничит продажу некоторых химических веществ в Китай такими немецкими компаниями, как Merck и BASF.

В 2022 году минэкономики ФРГ сообщило, что кабмин Германии запретил продажу завода по производству микросхем дортмундской компании Elmos китайскому инвестору.