МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Россия обогнала США по производству минеральных удобрений и стала второй в мире после Китая, заявил президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Ученые разработали удобрения, позволяющие выращивать растения в Арктике

"За последние десять лет мы нарастили производство на 40 процентов – до 55 миллионов тонн – всех видов удобрений. Мы обогнали Соединённые Штаты, Индию в производстве и сегодня являемся крупнейшим производителем минеральных удобрений в мире после Китая. Это действительно огромное достижение", — сказал Гурьев.

Он также сообщил, что 70% экспорта минеральных удобрений из России идет в дружественные страны.