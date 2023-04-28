МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Предварительная оценка финансирования национального проекта по развитию беспилотных систем до 2030 года составляет порядка 660 миллиардов рублей, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на совещании у президента РФ Владимира Путина. Путин отметил перспективность отрасли БПЛА

Он отметил, что соответствующий нацпроект разрабатывается кабмином по поручению главы государства. Ожидается, что нацпроект будет утвержден к 1 сентября текущего года.

"Предварительная общая оценка финансирования национального проекта до 2030 года составляет порядка 660 миллиардов рублей, включая государственный и гражданский заказ, меры поддержки производителей, оснащение аэропортов и сетей связи, создание научно-производственных центров. В том числе — на период с 2024 по 2026 годы порядка 240 миллиардов рублей", — сказал Белоусов.

Он подчеркнул, что это неокончательные цифры.

"Они, мы надеемся, будут скорректированы в сторону уменьшения. Они сейчас сформированы на основе оценки потребностей производителей и должны еще пройти отработку. Планируем совместно с Минфином завершить эту работу до 1 июля текущего года, чтобы вписаться в бюджетный процесс", — добавил первый вице-премьер.

По его словам, РФ планирует ежегодно производить 18 тысяч беспилотников уже к концу 2026 года, а к 2030 году — 32 тысячи штук.

"Рассчитываем, что российская промышленность к завершению следующего бюджетного цикла — то есть к концу 2026 года — сможет выйти на производство беспилотников в объеме 18 тысяч аппаратов в год. Это без учета сверхлегких беспилотников весом менее одного килограмма. С уровнем покрытия внутреннего спроса около 52%. А к 2030 году выйти на объем 32 тысячи в год с уровнем покрытия спроса порядка 70%", — сказал он в ходе совещания по беспилотникам у президента России Владимира Путина.

Чиновник также уточнил, что на данный момент уровень покрытия внутреннего спроса отечественными беспилотниками составляет более 30%.

Кроме того, Белоусов предложил создать систему налоговых льгот для производителей беспилотников по аналогии с IT-компаниями.

Объем госзаказа на беспилотники в России до 2030 года составит порядка 200 миллиарда рублей, сообщил первый вице-премьер.

Он отметил, что необходимо создать первичный долгосрочный заказ со стороны государства. По поручению президента правительством был сформирован и утвержден государственный гражданский заказ на период до 2030 года. Была проведена работа с федеральными органами исполнительной власти по оценке реальной потребности в беспилотниках и услуг, которые могут быть эффективно применены в работе госорганов.

"Этот госзаказ включает в себя закупки беспилотников и услуг на их основе со стороны органов власти, госкорпораций и компаний с госучастием. В текущем году объем такого заказа составит 4,4 миллиарда рублей, из которых 2,6 миллиарда — средства федерального бюджета. В период с 2024 по 2026 год… потенциальный госзаказ, который мы согласовали, суммарно составит порядка 92 миллиардов рублей, до 2030 года — порядка 200 миллиарда рублей", — сказал Белоусов.