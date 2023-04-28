МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Производство алюминиевых банок в России за год удалось полностью импортозаместить, рассказал директор департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов. Россияне стали покупать меньше пива и пивных напитков

По его словам, ещё в начале прошлого года порядка 70% от всего объёма алюминиевых банок в стране были американского производства.

"На 100% за год импортозаместились… Все алюминиевые банки на полках сейчас нашего производства", — заявил Чекушов в эфире радио "Спутник".

Ранее, в начале сентября прошлого года, в Роскачестве прогнозировали, что, например, объем вина, выпускаемого в алюминиевой банке, продолжит увеличиваться и до конца того года его производство в России удвоится.