ЧЕРКЕССК, 28 апр — ПРАЙМ. Отечественная промышленность достигла высокого уровня технологического суверенитета в сфере производства оборудования для возобновляемой энергетики, заявил на церемонии запуска работе двух новых Красногорских МГЭС премьер министр РФ Михаил Мишустин. Центробанк улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году

"Несмотря на новые вызовы, правительство продолжает реализацию государственной программы поддержки возобновляемой энергетики. Плотно работаем со многими регионами и, конечно, обсуждаем предложения по новым проектам. Важно, что промышленность достигла высокого уровня технологического суверенитета в данной сфере", — сказал он и отметил, что отрасль располагает необходимым отечественным оборудованием, включая гидротурбины и системы управления.

"Это конкурентоспособные продукты, по многим характеристикам превосходящие иностранные аналоги", — добавил Мишустин.

В пятницу Мишустин, который находится в Карачаево-Черкесии с рабочим визитом, по видеосвязи дал старт работе двух новых Красногорских МГЭС.

Их строительство было начато в 2019 году. В рамках проекта были построены два здания гидроэлектростанций, бетонная плотина длиной 148 метров и высотой 31 метров с водосбросом, правобережная защитная дамба длиной 475 метров. В здании каждой МГЭС размещены по два гидроагрегата мощностью по 12,45 МВт с поворотно-лопастными гидротурбинами, работающими на расчетном напоре 24,9 м. Мощности двух малых гидроэлектростанции позволят питать безопасной экологичной электроэнергией 65 тысяч квартир.