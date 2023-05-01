МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в апреле вырос до 46,6% с мартовских 46,3%, полагают опрошенные агентством DailyFХ аналитики. Индекс потребительских настроений в США в апреле ожидаемо вырос

Соответствующий релиз опубликует американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в понедельник, 1 мая, в 17.00 мск.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.