МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Минпромторг опроверг дефицит фенола в РФ, объем его производства был увеличен в связи с возросшей потребностью рынка, сообщили РИА Новости в министерстве. Горняки предупредили о возможном дефиците меди

Во вторник издание "Коммерсант" сообщило, что в стране возник дефицит ключевого компонента для производства фанеры — фенольной формальдегидной смолы, из-за чего ряд предприятий могут остановить выпуск или существенно поднять цены.

"Производство фенола и ацетона в январе-марте работало стабильно, отгрузки продукции осуществлялись по запросу потребителей, в рамках согласованных контрактов. В начале апреля было принято решение об увеличении объема выпуска фенола. План производства был увеличен вслед за увеличением потребности российского рынка в феноле. На май объем производства также будет увеличен под требования потребителей", — заявили в Минпромторге.

При этом в ведомстве уточнили, что проведут работу по балансировке производства и экспорта.

В Минпромторге также напомнили, что производство фенола в стране осуществляют четыре компании, суммарные мощности которых составляют порядка 325 тысяч тонн в год. "При этом расчетное внутреннее потребление фенола в России снизилось за 12 месяцев 2022 года (201,3 тысячи тонн) на 14% (-31,6 тысячи тонн) относительно 12 месяцев 2021 года", — уточнили в пресс-службе.