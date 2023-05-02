МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня рассмотреть реализацию проекта промышленной реновации, предусматривающего строительство мультимодальных индустриальных парков, а также уточнить параметры механизма промышленной ипотеки, следует из сообщения на сайте Кремля. Мишустин высоко оценил уровень российской промышленности

"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы: о разработке и реализации проекта "промышленной реновации", предусматривающего строительство мультимодальных индустриальных парков, в том числе с применением мер государственной поддержки, и о проведении оценки возможности упрощенного выделения для этих целей земельных участков", — говорится в поручении.

"Правительству Российской Федерации совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: об уточнении параметров механизма "промышленной ипотеки" с учетом оценки необходимости расширения сферы действия данного механизма, а также увеличения объемов субсидирования и срока льготного кредитования", — говорится в другом поручении.

Доклад необходимо предоставить до 1 июня 2023 года.