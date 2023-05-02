МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 20 стран еврозоны, по окончательной оценке, в апреле сократился до 45,8 пункта с 47,3 пункта в марте, говорится в сообщении S&P Global. Новак оценил конкурентоспособность российской промышленности

Предварительная оценка предполагала снижение показателя до 45,5 пункта.

При этом PMI в области промышленного производства Германии снизился до 44,5 пункта с 44,7 пункта. Предварительная оценка составляла 44 пункта.

Во Франции индикатор уменьшился до 45,6 пункта с 47,3 пункта. Предварительная оценка была на уровне 45,5 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.