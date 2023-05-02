МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Объем производства российской сельхозтехники в первом квартале снизился в РФ в годовом выражении на 4,7%, до 64,7 миллиарда рублей, отгрузки на внутренний рынок — на 7,7%, до 51,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования ("Росспецмаш"). МИД Украины направил ноты из-за запрета на ввоз сельхозпродукции

"В январе-марте 2023 года объем производства российской сельскохозяйственной техники составил 64,7 миллиарда рублей, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года", — говорится в сообщении со ссылкой на данные предприятий. Отгрузки на внутренний рынок также упали — на 7,7%, до 51,8 миллиарда рублей, а экспорт — вырос на 3,9%, до 5,3 миллиарда.

Производство зерноуборочных комбайнов сократилось на 45,7%, до 1020 единиц, тракторов — выросло на 12,8%, до 1706 единиц; также выросло производство кормоуборочных самоходных комбайнов — на 29,6%, до 92 штук. По остальным позициям — сокращение: например, бороны — 1364 штуки (минус 35,8%), сеялки — 1452 штуки (минус 25,7%), плуги — 808 (минус 12%), косилки — 629 единиц (минус 22,5%).

Продажи на внутреннем рынке зерноуборочных комбайнов упали на 45,2%, до 763 единиц, тракторов — на 7,7%, до 1143 единиц. Отгрузки борон снизились до 1227 единиц (минус 33,5%), сеялок — до 1206 штук (минус 28,1%), культиваторов — на 22%, до 691 штуки, косилок — на 19,3%, до 562.

"Цены на зерно на внутреннем рынке России в настоящее время находятся на достаточно низком уровне. В связи с этим сельхозпроизводители сокращают инвестиции в обновление парка техники и оборудования. Спрос на сельхозмашины падает именно по причине снизившейся доходности аграриев", — говорится в сообщении.

Ассоциация считает, что для развития отрасли нужно предусмотреть механизм предоставления производителям субсидий в виде грантов на развитие новых технологий в размере не менее 10 миллиардов ежегодно, увеличить финансирование программы 1432 по субсидированию скидок на приобретение отечественной сельхозтехники до 15 миллиардов рублей в год на период 2023-2030 годов, а также нужно отменить экспортные пошлины на зерновые культуры и не вводить их как минимум в ближайшие 5 лет.