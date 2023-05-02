РИМ, 2 мая — ПРАЙМ. Итальянский производитель металлургического оборудования Danieli Group покинет российский рынок и намерен изучить вопрос продажи активов в РФ, заявил РИА Новости представитель руководства компании. Минпромторг высказался об уходе Duracell из России

"Уход Danieli с российского рынка связан с невозможностью продавать оборудование в России вследствие санкционного режима, установленного европейским сообществом", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Danieli не может поставлять оборудование в Россию из-за сильных ограничений в таможенных вопросах. Продукция компании, добавил он, требует транспортировки на большегрузных автомобилях и на судах, после чего происходит сборка металлургического оборудования на месте.

"Правила стали такими строгими, что поставки невозможны", — сказал представитель Danieli. Он добавил, что с трудностями сталкивается также и представительство компании в России Danieli Volga.

"Мы хотим посмотреть, удастся ли нам найти покупателя этого актива России. Мы находимся на стадии изучения способов выставить эту компанию на продажу. Я думаю, на то, чтобы что-то узнать, понадобится около шести месяцев. К концу года, думаю, у нас будет позиция о том, какими должны быть лучшие покупатели", — сказал он.

Итальянский производитель металлургического оборудования Danieli Group — один из крупнейших поставщиков оборудования и установок для металлообрабатывающей промышленности.