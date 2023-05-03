МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Заработная плата сотрудников "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") выросла более чем на 50%, эта тенденция сохранится в 2023 году, сообщили РИА Новости на предприятии. РБК: власти решили взяться за серые зарплаты

Ранее многие предприятия российского оборонно-промышленного комплекса перешли на усиленный режим работы, так как в связи со специальной военной операцией на Украине возросли потребности российской армии в вооружениях, военной и специальной технике, боеприпасах и прочей продукции военного назначения.

Как пояснили на "Курганмашзаводе", с августа прошлого года на предприятии введен особый режим работы: производственные подразделения трудятся шесть дней в неделю по 12 часов, а часть коллективов работает по трехсменному графику. Оплата сверхурочных и выходных дней производится в двойном размере в соответствии с нормами трудового законодательства.

"По итогам четвертого квартала 2022 года средняя заработная плата увеличилась на 54% относительно соответствующего периода 2021 года и составила 66,5 тысяч рублей. Накануне нового года персоналу Курганмашзавода была выплачена премия, что также отразилось на общем уровне заработной платы", — рассказали на "Курганмашзаводе".

Там добавили, что динамика роста средней зарплаты сохранится и в 2023 году – за январь она составила уже 73 тысячи рублей, учитывая значительный рост объемов производства.

"Курганмашзавод" планирует в этом году провести очередную индексацию заработной платы работников предприятия на показатель роста потребительских цен по Курганской области", — отметили на предприятии.