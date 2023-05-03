МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Российские рыбаки к 3 мая выловили 1,82 миллиона тонн водных биологических ресурсов, на 6% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Росрыболовства. Правительство утвердило список рыб, которых можно вылавливать по квоте

"Согласно данным отраслевой системы мониторинга, к 3 мая 2023 года объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями вырос на 6% к уровню предыдущего года и составил 1,82 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне общий вылов составил 1,4 миллиона тонн — на 6,1% больше показателя прошлого года. На промысле минтая добыто на 7,5% больше — свыше 1 миллиона тонн. Кроме того, вылов сельди составил 227,2 тысячи тонн, камбалы – 24,7 тысячи тонн, трески — 54,2 тысячи тонн.

В Северном рыбохозяйственном бассейне рыбаки выловили 168,4 тысячи тонн, в том числе трески — 96,1 тысячи тонн, пикши — 32,5 тысячи тонн, мойвы — 23 тысячи тонн. В Западном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос на 5,3%, до 41 тысячи тонн: на промысле шпрота вылов составил 27,2 тысячи тонн, балтийской сельди — 12 тысяч тонн.

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне рыбаки добыли 34,2 тысячи тонн, в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне вылов составил 11 тысяч тонн, в том числе 8,5 тысяч тонн хамсы.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи российским флотом составил 166,5 тысячи тонн, почти на 20% выше уровня соответствующего периода 2022 года.