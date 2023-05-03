МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 3 мая — ПРАЙМ. Предприятиям следует принимать участие в подготовке востребованных специалистов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по развитию регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в среду в ходе поездки в Минеральные воды. Мишустин поручил проработать финансирование проектов на Северном Кавказе

"Мы соединяем работающие предприятия с непосредственно профессиональными учебными заведениями. Конечно же, те предприятия, куда ребята пойдут работать, должны быть "заказчиками". Я в целом ряде заведений был, я вам скажу, там столько ребят хотят стать профессионалами в своем деле, их очень важно соединить с "заказчиками", — сказал он.

Премьер призвал проработать изменения в комплексную программу развития среднего профессионального образования, чтобы организовать в колледжах подготовку большего числа специалистов, квалифицированных кадров для разных отраслей экономики.

Он также подчеркнул, что и региональную специфику "всегда следует учитывать, особенно при подготовке специалистов в профессиональных образовательных учреждениях".