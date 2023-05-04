МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Опубликованные в четверг результаты опроса показали, что активность в производственном секторе Китая в апреле неожиданно сократилась в результате слабости внутреннего спроса. В США признали свою главную слабость, которой воспользуется Китай

Рассчитываемый компаниями Caixin и S&P Global индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая в апреле снизился до 49,5 с 50,0 в марте. Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что индекс составит 50,3. Значения индекса ниже 50 указывают на сокращение активности по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс перешел на негативную территорию впервые с января, когда отмена карантинных мер спровоцировала волну заражений COVID.

Вышедший в воскресенье официальный PMI для производственного сектора Китая за апрель также не оправдал ожиданий рынка, но активность в сфере услуг была движущей силой роста ВВП в 1-м квартале.

Последние данные также показали, что расходы на туристические поездки за пять праздничных дней в конце апреля-начале мая восстановились до наблюдавшихся до пандемии уровней. Вместе с тем, по словам аналитиков, стресс в секторе недвижимости и слабость внешнего спроса затрудняют достижение в этом году целевого роста ВВП примерно на 5%.

"Результаты последних опросов указывают на продолжение сильного роста в начале 2-го квартала, но его импульс становится слабее, чем в предыдущем квартале", — сказал экономист Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард.

Опрос Caixin показал, что в апреле рост производства замедлялся второй месяц подряд, так как слабость новых заказов сдерживала выпуск продукции.

Новые заказы сократились впервые за три месяца, но рост экспортных заказов возобновился после сокращения в марте. В Китае раскрыли, как один ход Пекина встревожил США, но обрадовал Россию

Слабость спроса заставила производителей сокращать персонал самым быстрым темпом с января.

Затраты и отпускные цены компаний в апреле снижались самыми быстрыми темами примерно за семь лет.

Несмотря на слабость данных, производители были настроены более оптимистично благодаря запуску новых товаров и государственной поддержке. Некоторые компании также ожидают, что инвестиции в новое оборудование будут способствовать их росту.

Слабость спроса привлекла внимание властей, и на прошлой неделе Политбюро Компартии Китая заявило, что стимулирование спроса имеет ключевое значение для устойчивого восстановления экономики.

По словам экономиста Guotai Junan International Чжоу Хао, последние PMI могут понизить оценки роста экономики во 2-м квартале.

"Но рынок не знает точно, насколько ослаб импульс экономики", — сказал он, добавив, что в этом квартале производственный сектор будет находиться под давлением и как минимум до июня ситуация не улучшится.