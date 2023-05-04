МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что машиностроение, металлообработка и пищевая промышленность демонстрируют рост выпуска, при этом экспортоориентированные отрасли также адаптируются. Россия выйдет в лидеры по темпам экономического роста, заявил Решетников

"У нас действительно "промка" очень хорошо идет вверх: это и машиностроение, и металлообработка, и пищевая промышленность. То есть там, где реально, действительно процессы импортозамещения существенно пошли, очень видимые темпы роста", — сказал Решетников.

"И экспортно ориентированные наши отрасли тоже адаптируются, перестраивается логистика и так далее. Мы видим, что то временное снижение, которое было, сейчас преодолевается по всем направлениям. Поэтому здесь экономика адаптируется, как мы и докладывали. Это если говорить об общеэкономическом фоне", — добавил министр.

Он напомнил, что промпроизводство в РФ в марте выросло на 1,2% в годовом выражении.