МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в марте снизился на 1% в месячном выражении, прогнозируют опрошенные порталом DailyFx аналитики. Производство цемента в России в первом квартале упало на девять процентов

Официальные данные сообщит министерство экономики и технологий страны в среду, 8 мая, в 9.00 мск.

При этом в феврале объем промышленного производства увеличился на 2% в месячном выражении после роста в январе на 3,7%. Аналитики прогнозировали в феврале рост лишь на 0,1%.