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https://1prime.ru/industry_and_energy/20230508/840549889.html
Аналитики ожидают сокращения производства в Германии в марте
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Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в марте снизился на 1% в месячном выражении, прогнозируют опрошенные порталом DailyFx аналитики... ПРАЙМ, 08.05.2023
экономика, промышленность, новости, статистика, германия, производства
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в марте снизился на 1% в месячном выражении, прогнозируют опрошенные порталом DailyFx аналитики.
Официальные данные сообщит министерство экономики и технологий страны в среду, 8 мая, в 9.00 мск.
При этом в феврале объем промышленного производства увеличился на 2% в месячном выражении после роста в январе на 3,7%. Аналитики прогнозировали в феврале рост лишь на 0,1%.