МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в марте уменьшился на 3,4% в месячном выражении после роста в феврале на 2,1%, сообщает министерство экономики и технологий страны. Индекс PMI в промышленности еврозоны опустился в апреле

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, полагали, что показатель снизился только на 1,3% в месячном выражении. При этом рост в феврале к январю первоначально оценивался в 2%.

В годовом выражении промпроизводство в стране в марте выросло на 1,8%. Месяцем ранее был зафиксирован рост на 0,7%.

Промпроизводство за исключением энергетического и строительного секторов в марте снизилось на 3,3% к февралю. Объем производства товаров производственно-технического назначения уменьшился на 4,4%, а потребительских товаров — на 0,1%.