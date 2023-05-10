МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Пять разработанных угледобывающей компанией "Кузбассразрезуголь" профстандартов для открытой угледобычи официально утверждены в Российской Федерации, их будут применять на всех предприятиях угольной отрасли, сообщает пресс-служба компании. Минэнерго оценило возможности России на мировом рынке угля

"Компания "Кузбассразрезуголь" разработала государственные профессиональные стандарты (ГПС) по пяти основным специальностям для предприятий открытой угледобычи. В настоящий момент они утверждены Министерством труда и социальной защиты РФ и будут применяться на всех предприятиях угольной отрасли в стране", – говорится в сообщении.

"Разработанные профессиональные стандарты закрепляют единую систему требований к квалификации и уровню профессиональной подготовки кадров для угольной отрасли. На их основе будут актуализированы и образовательные программы вузов и техникумов, которые готовят специалистов для работы на угольных предприятиях. Такая комплексная работа поможет в решении задач по повышению безопасности шахтерского труда и уровня квалификации кадров по ключевым отраслевым специальностям", – приводятся в сообщении слова руководителя рабочей группы по разработке государственных профстандатров УК "УК "Кузбассразрезуголь" Дианы Щербаковой.

Уточняется, что последним принят самый объемный профстандарт для угольных предприятий – "Машинист экскаватора на горных работах", он начнет действовать с 1 сентября 2023 года. Документ разработан отраслевой рабочей группой под руководством УК "Кузбассразрезуголь", куда также вошли представители 10 угольных компаний. Новый ГПС утверждает единые стандарты и требования, которые будут предъявляться к работе машинистов, управляющих разными моделями экскаваторов на горнодобывающих предприятиях.

Разработку государственных профстандартов для открытых горных работ "Кузбассразрезуголь" ведет с 2019 года. Первый государственный профстандарт "Машинист бульдозера на горных работах" вступил в силу в 2020 году, ГПС "Водитель технологического автомобиля" действует с 2022 года. ГПС "Машинист буровой установки на открытых горных работах" и ГПС "Машинист конвейера угледобывающих предприятий" будут применяться с 1 сентября 2023 года.