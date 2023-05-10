СМИ раскрыло влияние санкций Запада против российских алмазов на Индию
Financial Times: меры Запада против российских алмазов угрожают рабочим местам в Индии
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Российские драгоценные камни обеспечивают около 60 процентов занятости в Индии, санкции Запада против алмазов из России наврдят рынку труда страны. Об этом сообщила газета Financial Times.
Ранее страны "Группы семи" решии пообещать внедрить механизм отслеживания драгоценных камней для предотвращения, по словам премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, перемаркировку бриллиантов из России в третьих государствах.
Президент Бхаратской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse) Ануп Мехты заявлял в беседе с FT, что российские бриллианты позволяют создать 60 процентов рабочих мест в стране. Он добавил, что на индийском рынке алмазов работает примерно миллион человек.
"Для Индии <…> изъятие российских бриллиантов из обращения ставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест", — подчеркнуло издание.
Отмечается, что Индия может огранять необработанные камни из России и экспортировать из в государства "Большой семерки".