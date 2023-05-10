МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Российские драгоценные камни обеспечивают около 60 процентов занятости в Индии, санкции Запада против алмазов из России наврдят рынку труда страны. Об этом сообщила газета Financial Times. В Индии обнаружили редчайший алмаз-матрешку

Ранее страны "Группы семи" решии пообещать внедрить механизм отслеживания драгоценных камней для предотвращения, по словам премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, перемаркировку бриллиантов из России в третьих государствах.

Президент Бхаратской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse) Ануп Мехты заявлял в беседе с FT, что российские бриллианты позволяют создать 60 процентов рабочих мест в стране. Он добавил, что на индийском рынке алмазов работает примерно миллион человек.

"Для Индии <…> изъятие российских бриллиантов из обращения ставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест", — подчеркнуло издание.

Отмечается, что Индия может огранять необработанные камни из России и экспортировать из в государства "Большой семерки".