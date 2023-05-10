МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") в настоящее время продает добываемые в РФ драгоценные металлы внутри страны, сообщил в ходе онлайн-конференции глава компании Виталий Несис. Золото дешевеет перед выходом данных об инфляции в США

"В настоящее время мы продаем подавляющее большинство наших драгоценных металлов внутри страны", — сообщил Несис. По его словам, металлы приобретают розничные покупатели, ювелиры, инвесторы.

Что касается цен, глава компании сообщил, что внутренняя скидка к мировой цене значительно сократилась. "Местные скидки сократились очень значительно. Год назад они выражались высокими однозначными числами. Сейчас превалирующая скидка в России меньше 1%", — добавил он.

По оценке Несиса, запасы драгметаллов на складе компании на конец первого квартала оценивались примерно в 100 тысяч унций, концентрата – в 120-130 тысяч унций золотого эквивалента.

В конце прошлого года Несис сообщал, что большая часть российских драгметаллов шла на экспорт в Азию.

Polymetal по итогам января-марта 2023 года снизил производство золота на 3% до 296 тысячи унций (9,2 тонны), серебра — на 13% до 3,9 миллиона унций (121,3 тонны) в сравнении с годом ранее. Общее производство в пересчете в золотой эквивалент за период снизилось на 5% — до 345 тысяч унций (10,73 тонны). В том числе 229 тысяч унций (+3%), полученных на российских активах и 115 тысяч унций (-17%) в Казахстане.

Polymetal Int зарегистрирована на о.Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ, Казахстане.