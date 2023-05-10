МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Координирующий министр инвестиций Индонезии Лухут Панджайтан заявил, что передал в министерство торговли США требование о немедленном пересмотре отказа от индонезийского никеля, и призвал Штаты отказаться от изоляции Индонезии, сообщает портал CNBC Indonesia. Лондонская биржа металлов обнаружила на складе мешки камней вместо никеля

В настоящее время США планируют выпустить пакет субсидий на экологически чистые энергетические технологии в размере 370 миллиардов долларов. Однако аккумуляторы для электромобилей, содержащие никелевые компоненты из Индонезии, не попадут под действие новой политики — у Индонезии нет соглашения о свободной торговле (FTA) с США.

"Политика США по изоляции никеля из Индонезии весьма странная. Большая часть (99%) никеля экспортируется Индонезией в Китай и только 1% — на Запад… Мы должны быть смелыми. Мы независимая страна, и нам есть, что предложить. Штатам для своего же блага надо поторопиться с переговорами и пересмотреть игнорирование инициативы. Если США немедленно не начнут сотрудничать с Индонезией и не подпишут ограниченное соглашение о свободной торговле с Индонезией, то проиграют", — приводит издание заявление министра.

Панджайтан добавил, что "не видит смысла для США терять зеленые технологии", которые может предоставить Индонезия.

Ранее сообщалось, что Индонезия надеется использовать свои крупнейшие в мире запасы никеля для привлечения инвестиций от производителей аккумуляторов электромобилей, включая такие американские компании, как Tesla и Ford.