МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Потребление стали в России по итогам первого квартала 2023 года снизилось на 11% в машиностроении и на 9% в ТЭК, до 1,1 и 1,3 миллиона тонн соответственно, следует из сообщения компании "Северсталь". Путин поручил изучить реализацию "промышленной реновации"

"В машиностроении (-11% к аналогичному периоду прошлого года), на фоне ухода иностранных компаний с рынка РФ и сохраняющейся проблемы обеспечения комплектующими, наблюдается снижение металлопотребления во всех сегментах относительно уровня прошлого года, кроме тяжелого машиностроения", — говорится в сообщении.

"Снижение в сегменте ТЭК (-9% к аналогичному периоду прошлого года) обусловлено временным снижением потребности в трубах большого диаметра со стороны нефтегазовой госкорпорации. В перспективе последующих периодов рост спроса со стороны других компаний может частично компенсировать этот спад. Однако отсутствие определенности в дальнейшем развитии газотранспортной системы и снижение добычи углеводородов не позволяют дать однозначный прогноз", — уточняется там же.

Общий объем рынка металлопотребления в РФ за первый квартал 2023 года снизился на 3% и составил 11,15 миллиона тонн против прошлогодних 11,54 миллиона тонн.

На текущий момент строительный сегмент является наиболее устойчивым относительно прошлого года, за первый квартал металлопотребление в нем снизилось на 1%, до 8,75 миллиона тонн. Несмотря на замедление темпов массового жилого строительства и стагнацию в нежилом строительстве, продолжается плановая реализация инфраструктурных проектов. Торговые и трубные предприятия активно пополняют складские запасы в ожидании роста сезонного спроса, отмечает компания.

"Мы также ожидаем восстановления в сегменте машиностроения на фоне развития легкового автопрома, спроса на грузовое авто в связи с реализацией инфраструктурных проектов, а также растущей потребности в вагонах", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу "Северстали" Дмитрия Максимова.