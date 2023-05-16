МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в апреле увеличился на 0,5% к марту, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Розничные продажи в США выросли на 0,4 процента

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, не ожидали изменения показателя.

Кроме того, загрузка промышленных мощностей выросла до 79,7% по сравнению с пересмотренным показателем марта в 79,4%. Показатель совпал с прогнозом аналитиков.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.