Мантуров сообщил о загрузке российских металлургических предприятий
Мантуров: загрузка металлургических предприятий России достигла практически 100 процентов
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Загрузка российских металлургических предприятий достигает практически 100%, по производству отрасль выходит на показатели прошлого года, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Что касается металлургии, то мы практически выходим на показатели прошлого года — то есть загрузка и индикаторы роста практически 100%", — сказал он во время совещания президента РФ с членами правительства, комментируя тему металлургии.