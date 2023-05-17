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2023
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Минпромторг предрек рост прозводства в обрабатывающей промышленности России
Промышленность
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Минпромторг РФ прогнозирует рост производства в обрабатывающей промышленности в стране на 2% в 2023 году, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "В целом мы... ПРАЙМ, 17.05.2023
экономика, промышленность, новости, россия, обрабатывающие отрасли, минпромторг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Минпромторг РФ прогнозирует рост производства в обрабатывающей промышленности в стране на 2% в 2023 году, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"В целом мы рассчитываем по обрабатывающей промышленности в этом году выйти на показатель уже можно говорить плюс 2%", — сказал он во время совещания президента РФ с членами правительства.