МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Минпромторг РФ прогнозирует рост производства в обрабатывающей промышленности в стране на 2% в 2023 году, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился в апреле

"В целом мы рассчитываем по обрабатывающей промышленности в этом году выйти на показатель уже можно говорить плюс 2%", — сказал он во время совещания президента РФ с членами правительства.