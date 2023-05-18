МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Рабочая группа Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных типов оружия изучила проблему инвестиций, сообщил первый зампред ВПК, заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. Российский ОПК справляется с возросшей из-за СВО нагрузкой, заявил Медведев

"В Челябинске на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения рассмотрели вопросы инвестиций в наращивание производственных мощностей на предприятиях ОПК", — отметил политик в VK.

Медведев подчеркнул, что претворение инвестиционных проектов в жизнь, а также усиление сотрудничества предприятий поспособствует увеличению поставок необходимого оружия в войска.