МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Принято окончательное решение построить технопарк на месте металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, его план будет готов после разминирования территории, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Для развития коридора "Север-Юг" создается международный консорциум

"Мы считаем, там должен быть технопарк. Были разные идеи, но надо понимать, что на "Азовстали" только металла сотни тысяч тонн. И когда закончится разминирование территории, надо будет приводить ее в порядок, это не маленькие деньги, это миллиарды (рублей) будет стоить. Поэтому там пока идея делать технопарк. Сейчас проводим плановое разминирование, как все разминируем, за это время будет готов и план развития "Азовстали" уже как будущего технопарка", — сказал Хуснуллин.

Замглавы Минстроя РФ Валерий Леонов 12 мая сообщал, что решение о строительстве промышленного технопарка на территории "Азовстали" пока не принято.

Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики националистического полка "Азов" (запрещенная в России террористическая организация), скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.