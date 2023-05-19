МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в открытии на Кубе металлургического производства с российским оборудованием, передает корреспондент РИА Новости. В Гаване открылся российско-кубинский деловой форум

В рамках 20-го заседания межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству на металлургическом комбинате "Антильяна де Асеро имени Х. Марти" открылся электросталеплавильный цех.

Более 90% всего поставленного оборудования произведено полностью Россией и по российским технологиям. В проекте были задействованы более 20 крупных российских предприятий.

"Модернизация и расширение металлургического завода "Антильяна де Асеро им. Хосе Марти" является приоритетной инициативой в рамках двустороннего сотрудничества. Отмечу, что за последние 25 лет это первый крупномасштабный проект в кубинском металлургическом секторе экономики", — сказал Чернышенко.

Инвестиции в этот проект составили более 95 миллионов долларов, открытие цеха обеспечит рабочими местами 500 человек. Производственная мощность электросталеплавильного цеха составит 220-230 тысячи тонн жидкой стали в год.