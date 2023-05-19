МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Введенные Великобританией санкции против "Северстали" не повлияют на ее работу, ограничения действовали и ранее, заявила компания. В Росбанке оценили последствия введенных Британией санкций

Великобритания произвела масштабное обновление российского санкционного списка: его пополнили несколько публичных компаний, группа банков, а также члены советов директоров нескольких госкомпаний. Согласно сообщению Казначейства Великобритании, с 18 мая санкции распространяются на АФК "Система", "Полюс", "Северсталь", Магнитогорский металлургический комбинат, ТМК, ОМК, РМК, группу Fesco, Челябинский металлургический комбинат (группа "Мечел").

"Ограничения в отношении компании со стороны Великобритании действовали и ранее, так, в санкционный список страны раннее был включён контролирующий акционер "Северстали". Поэтому дополнительно введённые санкции на деятельность компании не повлияют", — заявляют в "Северстали".