МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Власти в Киеве могут рассмотреть возможность транзита аммиака через территорию Украина в том случае, если "зерновая сделка" распространится на больше товаров и портов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве страны. Ограничения для экспорта российского зерна пока не сняли

"Мы говорим следующее: если она (сделка) включает аммиакопровод, то Украина должна получить какие-то дополнительные вещи, которые будут служить нашим национальным интересам… Это расширение географии соглашения и списка товаров (для экспорта по коридору). Тогда это могло бы служить интересам нашей страны", — процитировали журналисты слова источника в украинском кабмине.

При этом источник не уточнил, какие именно товары Украина хочет добавить в список.

В четверг в МИД РФ заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля.